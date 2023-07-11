ЗСУ за добу знищили 540 росіян, гелікоптер і 7 дронів
На війні в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 235 тис. окупантів, 4089 танків, 3693 безпілотники, 310 гелікоптерів
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року до 11 липня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 235 020 (+540) осіб,
- танків ‒ 4089 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7983 (+17) од,
- артилерійських систем – 4385 (+14) од,
- РСЗВ – 672 (+4) од,
- засобів ППО ‒ 414 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 310 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3693 (+7),
- крилатих ракет ‒ 1271 (+0),
- кораблів / катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6966 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 640 (+8).
Військові уточнюють остаточні втрати противника.
У ранці Генштаб повідомляв, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.
- У ніч на 11 липня після оголошення повітряної тривоги на Одещині та Київщині, також у самій столиці, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе