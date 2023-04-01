Про це 1 квітня повідомив у facebook Генштаб.

Також зазначається, що ЗСУ нищили також склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції і станцію радіоелектронної боротьби.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"31 березня російська федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах, застосувавши балістичні ракети. Для авіаударів противник також задіяв 6 ударних БпЛА типу "Шахед-136". Проте, усі вони були знищені нашими захисниками", - йдеться у дописі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області; Катеринівка, Соснівка, Старикове, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Миропілля, Попівка та Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Нескучне, Бочкове і Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок: ворожих обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Фиголівка, Масютівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

Лиманський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне - Донецької.

Бахмутський напрямок: від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки: ворог здійснив обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Мар'їнка та Новомихайлівка.

Шахтарський напрямок: ворог здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: противник здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

В окремих населених пунктах Луганщини окупанти виселяють людей із осель для розквартирування російських військовослужбовців

Генштаб зазначає, що продовжують фіксуватися випадки використання загарбниками цивільної інфраструктури та приватної власності у власних цілях. Зокрема, в окремих населених пунктах Щастинського району Луганської області, відзначено виселення людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ.

"Після ефективного вогневого ураження по районах зосередження живої сили та техніки противника, у Троїцькому районі Луганської області окупанти посилили контррозвідувальний режим. Проводиться перевірка місцевих жителів, у окремих населених пунктах - відключено мобільний зв'язок", - йдеться у дописі.