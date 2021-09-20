ЗСУ закликають не знімати техніку під час навчань "Об'єднані зусилля", які почнуться 22 вересня

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил України.

У рамках навчань планується переміщення техніки та особового складу.

У війську просять людей дотримуватися заходів безпеки в місцях навчань та зберігати спокій.

"Нагадуємо про відповідальність за ведення фото- та відеозйомки військової техніки, режимних військових об’єктів та спроби проникнення на їх територію", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що в районі проведення навчань всі прольоти безпілотників будуть припинені.



"Особи, які здійснювали запуск або керували БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності. Застерігаємо від провокаційних дій поруч з військовими частинами та колонами військової техніки, а також звертаємось до всіх небайдужих громадян з проханням повідомляти правоохоронні органи про підозрілих осіб та їхні дії", - зазначили в ЗСУ.