Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах ППО, радіолокаційній станції та по районах зосередження артилерії окупантів.

Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

За ніч і ранок, 31 серпня, на південному фронті українські захисники вбили 15 росіян.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb