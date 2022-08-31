ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами
Станом на обід, 31 серпня, українські сили закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським мостами на Херсонщині
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удари по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах ППО, радіолокаційній станції та по районах зосередження артилерії окупантів.
Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.
- За ніч і ранок, 31 серпня, на південному фронті українські захисники вбили 15 росіян.
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