ЗСУ знищили 3 танки, ЗРК "Тор" і 2 склади росіян на південному фронті
За ніч і ранок, 31 серпня, на південному фронті українські захисники вбили 15 росіян
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні стабільно напружена та динамічна, але контролюється силами оборони. Продовжується знищення логістичних шляхів противника, пунктів управління ворожими підрозділами, місць скупчення сил і засобів", - пишуть в ОК "Півдні".
Вранці, 31 серпня, ворог двічі вдарив по Широківській громаді Миколаївської області. Під періодичним вогнем - населені пункти Березнегуватської громади. Постраждалих немає.
ЗСУ до обіду, 31 серпня, вбили 15 рашистів, знищили 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, ударно-розвідувальний безпілотник “Форпост”, 6 одиниць авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів.
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