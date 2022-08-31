Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні стабільно напружена та динамічна, але контролюється силами оборони. Продовжується знищення логістичних шляхів противника, пунктів управління ворожими підрозділами, місць скупчення сил і засобів", - пишуть в ОК "Півдні".

Вранці, 31 серпня, ворог двічі вдарив по Широківській громаді Миколаївської області. Під періодичним вогнем - населені пункти Березнегуватської громади. Постраждалих немає.

ЗСУ до обіду, 31 серпня, вбили 15 рашистів, знищили 3 танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс “Тор”, ударно-розвідувальний безпілотник “Форпост”, 6 одиниць авто-бронетехніки та 2 склади боєприпасів.

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