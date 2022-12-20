ЗСУ залишилося кілька кілометрів до Кремінної, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

"До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - написав він.

Окрім того, Гайдай зазначив, що українським бійцям вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці. Вони впевнено тримають там позиції.

Він наголосив, що на окупованих територіях у містах Луганщини люди замерзають. Багатоповерхівки опалюють, рубаючи дерева на вулицях та власними меблями.

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ мають перевагу на Сватівсько - Кремінному напрямку, у районі Білогорівки українські військові не дали ворогу просунутися.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb