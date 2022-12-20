ЗСУ залишилося кілька кілометрів до Кремінної, - Гайдай
Українським військовим залишилося декілька кілометрів, аби просунутися до Кремінної у Луганській області
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Facebook.
"До Кремінної нам залишилося декілька кілометрів, але просування йде повільно через щільну замінованість території", - написав він.
Окрім того, Гайдай зазначив, що українським бійцям вдалося стабілізувати ситуацію у Білогорівці. Вони впевнено тримають там позиції.
Він наголосив, що на окупованих територіях у містах Луганщини люди замерзають. Багатоповерхівки опалюють, рубаючи дерева на вулицях та власними меблями.
- Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ мають перевагу на Сватівсько - Кремінному напрямку, у районі Білогорівки українські військові не дали ворогу просунутися.
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