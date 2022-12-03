ЗСУ збили над Донбасом російський літак

Про це йдеться у вечірньому зведенні від Генерального штабу за суботу, 3 грудня 2022 року.

"В районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак", - зазначає українське командування.

Разом з тим, окрім місця події, інших офіційний подробиць наразі немає.

"Інформація щодо його типу уточнюється", - кажуть в Генштабі ЗСУ.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко каже, що мова про винищувач-бомбардувальник Су-34.

Поцілили по ньому, за його даними, прикордонники.

"Коли російський "Су" потрапив у зону ймовірного враження поряд з позиціями військовослужбовців Держприкордонслужби, по ньому одразу відпрацював розрахунок ПЗРК. Влучна ракета приземлила ворожий літак", - зазначає Цаплієнко.

Сталося ж це, додає репортер, "на околицях Бахмута". Це співпадає з локалізацією місця знищення російського борту від Генштабу.

Селище Підгородне є північно-східною околицею Бахмуту.