ЗСУ збили російський літак на Донеччині
Українські військові 12 квітня збили ворожий літак, який прямував з Донецької в Дніпропетровську область
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у telegram.
Літак було збито у вівторок, 12 квітня, на підльоті до Дніпропетровської області.
"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!", - поінформували у Повітряному командуванні "Схід".
- У понеділок, 11 квітня, українські військові у Луганській області збили російський літак, а напередодні знищили артилерійський склад ворога
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