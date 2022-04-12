ЗСУ збили російський літак на Донеччині

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ у telegram.

Літак було збито у вівторок, 12 квітня, на підльоті до Дніпропетровської області.

"На підльоті до Дніпропетровської області сьогодні було збито ворожий літак, який летів зі сторони Донеччини. Слава нашим військовим, які бережуть небо над Україною!", - поінформували у Повітряному командуванні "Схід".



У понеділок, 11 квітня, українські військові у Луганській області збили російський літак, а напередодні знищили артилерійський склад ворога

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