На Луганщині ЗСУ збили російський літак та накрили артилерійський склад ворога, - голова ОВА Гайдай

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у facebook.

За його словами, напередодні дві з половиною години палав склад рашистів у Новоайдарі, а сьогодні було збито ворожий літак.

"У нас є і дві хороші новини. Вчора ввечері наші накрили артилерійський склад у Новоайдарі. А сьогодні вже збили один літак", - заявив Гайдай.



Станом на ранок 11 квітня втрати військ РФ склали понад 19 500 військових, 1923 ББМ, 725 танків і 154 літаки.

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