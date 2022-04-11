На Луганщині ЗСУ збили російський літак та накрили артилерійський склад ворога, - голова ОВА Гайдай
У понеділок, 11 квітня, українські військові у Луганській області збили російський літак, а напередодні знищили артилерійський склад ворога
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив у facebook.
За його словами, напередодні дві з половиною години палав склад рашистів у Новоайдарі, а сьогодні було збито ворожий літак.
"У нас є і дві хороші новини. Вчора ввечері наші накрили артилерійський склад у Новоайдарі. А сьогодні вже збили один літак", - заявив Гайдай.
- Станом на ранок 11 квітня втрати військ РФ склали понад 19 500 військових, 1923 ББМ, 725 танків і 154 літаки.
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