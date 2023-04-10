Про це в ефірі Еспресо заявив майор 103-ї бригади ТрО ЗСУ Олександр Ганущин.

"Давайте візьмемо нинішні "здобутки" росіян - збиття чергового вертольота Ка-52. Його використали цього разу як замінник артилерії, він підлетів близько до лінії фронту і був збитий. Він точно не використовувався для прикриття десанту чи штурмових груп. Він намагався стріляти ракетними некерованими снарядами. У них навіть у частині снарядів голод починає вилазити, що їм не шкода вертоліт, який коштує десятки мільйонів. Цього разу ПТУР збив його доволі успішно. Це сталося сьогодні, але не на нашому напрямі. Ми читаємо всю статистику", - сказав він.

Зазначимо, офіційних повідомлень про збиття вертольота Ка-52 не було, але на це натякнув очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram: "Ка-52, давай, до побачення". Також про це повідомили кілька інших телеграм-каналів. Утім до вечора інформацію не підтвердили.