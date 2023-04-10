Українські воїни знищили російський гвинтокрил Мі-24 на Авдіївському напрямку
10 квітня на Авдіївському напрямку українські військовослужбовці 110 окремої механізованої бригади ліквідували ворожий гвинтокрил Мі-24
Про це інформує пресслужба 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що російські війська не припиняють спроб наступати на Авдіївському напрямку, утім отримує відсіч, "великі втрати в живій силі та знищену техніку".
- 15 березня ворог здійснив понад 75 атак на п'яти напрямках, проте українські воїни продовжували нищити росіян і вдарили по майже 20 районах скупчення загарбників та збили літак.
- Від початку повномасштабної війни РФ втратила в Україні 178,8 тис. рашистів, 3637 танків, 2750 артилерійських систем, 2323 безпілотники.
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