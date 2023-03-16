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ЗСУ збили російський Су-25, 13 безпілотників та вдарили по майже 20 районах скупчення ворога

16 березня, 2023 четвер
07:23
війна з Росією ЗСУ

15 березня ворог здійснив понад 75 атак на п'яти напрямках, проте українські воїни продовжували нищити росіян і вдарили по майже 20 районах скупчення загарбників та збили літак

Про це у ранковому зведенні 16 березня звітує Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами. 

Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив понад 75 атак на зазначених напрямках.

Своєю чергою 15 березня авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. 

Українські воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Росія завдала 3 ракетних та 29 авіаційних ударів по Україні минулої доби

Отримуючи потужний опір від Сили оборони, Російська Федерація продовжує застосовувати тактику терору щодо мирного населення України, не припиняє завдавати ударів та здійснювати обстріли населених пунктів.

За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високою залишається вірогідність подальших ворожих ударів по всій території України.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. 

На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. 

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Тимоновичі, Берилівка Чернігівської області; Єліне, Старікове, Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. 

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Захисниками України відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. 

Ворожих обстрілів зазнали населені пункти поблизу лінії зіткнення, серед них - Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шульгине, Курдюмівка, Озарянівка, Дачне та Шуми Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Вугледар. 

На зазначеній ділянці фронту, протягом минулої доби, найбільше атак зафіксовано в районі Мар’їнки – 12, усі вони відбиті нашими захисниками. 

Ворожих обстрілів зазнали райони, зокрема, Новокалинового, Кам’янки, Ласточкиного, Авдіївки, Тоненького, Георгіївки, Невельського, Побєди, Вугледара, Времівіки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. 

Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Єгорівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Марганець - Дніпропетровської; Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

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Військові новини
ракетний удар
втрати окупантів
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