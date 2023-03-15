Про це мовиться у вечірньому звіті Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що в окремих населених пунктах тимчасово окупованої Херсонщини росіяни посилюють режимні заходи. Це спричинено атакою на місця дислокації росіян 12-13 березня та їхні значні втрати.

"Російські окупанти зазвичай переміщуються на цивільних автомобілях, відібраних у місцевих жителів. Також відзначено 14 березня рух колони окупантів у бік Криму, разом із награбованим майном", - додали військові.

В іншому населеному пункті Херсонської області, за даними Генштабу, РФ проводить контрдиверсійні заходи: "Виправдовуючи свої дії, звинувачують мешканців села у вбивстві російського військового, тіло якого було знайдено".

Упродовж доби РФ завдала 3 ракетних та 26 авіаційних ударів

"Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує наступальні дії, не рахуючись із втратами...Високою залишається вірогідність подальших ударів по всій території України", - наголосили в Генштабі.

Стверджується, що основні зусилля росіяни зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

"Через неспроможність здолати Сили оборони України, Російська Федерація застосовує тактику терору. Здійснює обстріли населених пунктів, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права", - підкреслили військові

За добу РФ завдала 3 ракетних удари, зокрема, і по об’єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Також противник завдав 26 авіаційних ударів та здійснив понад 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

За добу захисники уразили пункт управління РФ, 11 районів зосередження російських військових та збили ворожий Су-25

15 березня українська авіація завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Тоді ж наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки РФ, а також 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін, фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань ворога.

Зазначається, що на білоруських полігонах триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ. Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах.

Протягом доби противник обстріляв райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне і Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог не полишає спроб прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Білогорівка та Спірне. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка - Луганської, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку РФ продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Степове, Кам’янка, Сєверне, Мар’їнка та Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Побєда, Вугледар, Времівіка, Велика Новосілка та ще декілька населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області та Токарівка, Антонівка та саме місто Херсон.