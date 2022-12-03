ЗСУ збили ворожий вертоліт та 6 БПЛА "Орлан" за добу 2 грудня
За минулу добу Сили оборони збили вертоліт окупантів та 6 БПЛА типу "Орлан-10", також захисники ударили по особовому складу, озброєнню та військовій техніці ворога
Про це повідомив Генеральний штаб на фейсбук.
За добу 2 грудня авіація ЗСУ здійснила 17 ударів по місцях концентрації особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також інформують про три удари по ворожих позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Захисники ракетних військ та артилеристи поцілили по 5 пунктах управління окупантів, 2 складах боєприпасів та 11 районах зосередження російських військових, озброєння й техніки. Звітують і про ураження 4 інших важливих об'єктів ворога.
Вчора українські воїни збили ворожий вертоліт та 6 БПЛА типу “Орлан-10”.
- Нагадаємо, у період з 26 листопада по 1 грудня морські піхотинці знищили російський ЗРК, 8 безпілотників і 2 сховища з боєприпасами.
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