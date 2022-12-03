Морські піхотинці знищили російський ЗРК, 8 безпілотників і 2 сховища з боєприпасами

Про це Командування морської піхоти повідомило у фейсбуці.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - наголошують у Командуванні.

У період з 26 листопада по 1 грудня морські піхотинці знищили 71 окупанта. Демілітаризовано БТР, 2 одиниці причіпної артилерії, один комплекс ЗРК, 1 міномет, 3 автівки, 8 безпілотників, а також 2 сховища з боєприпасами.

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