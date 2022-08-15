ЗСУ знешкодили російську розвідгрупу біля Времівки
У напрямку населеного пункту Времівка українські воїни знешкодили розвідгрупу окупантів
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новоданилівка, Тернувате, Бурлацьке, Чарівне, Зелене Поле, Мала Токмачка, Полтавка, Новоандріївка та Привільне.
Також окупанти вели повітряну розвідкубезпілотниками біля Степногірська, Щербаків, Степового і Гуляйполя.
У напрямку населеного пункту Времівка українські воїни знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.
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