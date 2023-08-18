Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ знищили 2 російських пункти управління, а терористи намагались повернути втрачені позиції в районі Урожайного, - Генштаб

ЗСУ знищили 2 російських пункти управління, а терористи намагались повернути втрачені позиції в районі Урожайного, - Генштаб

18 серпня, 2023 п'ятниця
19:32
Війна з Росією ЗСУ

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 18 серпня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби росіяни завдали 1 ракетний та 31 авіаудар, здійснили 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошує Генштаб.

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної Зорі та Ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Єліне, Леонівка, Вильчики, Миколаївське Чернігівської області; Рожковичі, Іскрисківщина, Тур'я, Покровка, Рясне Сумської області та Червона Зоря, Гатище, Вовчанські Хутори, Бударки на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку Росія вела безрезультатні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку російський ворог вів марні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Червонопопівка Луганської області та Верхньокам'янське, Свято-Покровське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Щербинівка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку РФ вела безрезультатні наступальні дії в районі південно-східніше та східніше Новокалинова Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Нетайлове  Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда, Костянтинівка, Галицинівка, Катеринівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам'янка, Велетенське, Новодмитрівка, Софіївка Херсонської області та Лупареве Миколаївської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - наголошує Генштаб.

Удари ЗСУ по росіянах

Авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • В ОК "Південь" вважають, що загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря по території України залишається високою, зокрема напередодні та під час Дня Незалежності.
Україна
Росія
Луганщина
Сумщина
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
Вбиті росіяни
деокупація України
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
окупанти орки
18 серпня, 2023 п'ятниця
У батальйоні бойовиків "Восток" запропонували Росії заморозити війну в Україні вздовж нинішньої лінії фронту, - ISW
18 серпня, 2023 п'ятниця
Зеленський про звільнення воєнкомів: бойові бригади скаржаться на проблеми з комплектуванням
Олексій Арестович
17 серпня, 2023 четвер
"Цікаво, що буде": на Арестовича подали заяву в СБУ через висловлювання, що українці "розлюднили окупантів" 
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.4
    Купівля 37.4
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40.95
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
18 серпня
20:22
На фото: Український гідрометеорологічний цент
У Києві на стінах Гідрометеорологічного центру з'явився 3D мурал
20:06
на фото: Часів Яр, наслідки російського обстрілу
Росіяни вдарили по Пункту незламності у Часовому Ярі: поранені четверо цивільних
20:02
OPINION
Олексій Мустафін
"Заповіт Петра" і англосакси
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 541 дня війни: США погодили передачу F-16, ЗСУ на Бахмутському напрямку майже знищили підрозділ "Шторм-Z"
19:49
Молдова
Санду: Молдова планує допомагати Україні з транзитом зерна
19:45
Тромбоцити сприяють омолодженню мозку мишей подібно до фізичних вправ, - дослідження
19:30
На заході та півночі грозові дощі, температура повітря до +36 °C: погода на вихідні від Наталки Діденко
19:08
Анонс
Лассіна Траоре, Шахтар
УПЛ: розклад і результати усіх матчів 4-го туру чемпіонату України з футболу
18:59
Ракетний удар по Покровську
ОК "Південь" попередило українців про можливі масовані ракетні удари на День Незалежності
18:52
немовля
Наймолодшій дитині був один день: у Британії медсестра вбила 7 немовлят
18:41
Київ Цифровий
У Києві Цифровому оновили мапу укриттів
18:38
Азов та полонені окупанти
Розвідка: кількість російських військовополонених в Україні значно зросла, кожен п’ятий здався добровільно
18:37
Ексклюзив
ЄС - Україна
"У нас фактично доопрацьовані не два пункти, а майже всі": нардепка про виконання Україною 7 рекомендацій ЄС
18:35
ПриватБанк
В ніч на 19 серпня сервіси ПриватБанка не працюватимуть
18:31
Андрій Юсов
ГУР: Україна готова міняти колаборантів і цивільних росіян на політичних в’язнів РФ
18:22
Оновлено
Мелітополь
В Енергодарі на нараді керівників окупаційної поліції прогримів вибух
18:16
весілля
У Дії понад 10 тисяч молодят подали заяви про реєстрацію шлюбу
18:04
Оновлено
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення в.о. мера Запоріжжя на понад 9 млн грн. Він прокоментував
18:03
OPINION
Ігор Гулик
Не читайте західних газет
17:41
на фото: прем'єр-міністри України та Румунії
Україна та Румунія домовилися посилити співпрацю з транзиту української продукції
17:40
Руслан Малиновський та Марко Верратті (праворуч)
Італійський клуб вперше прокоментував інформацію про трансфер Малиновського
17:36
США Україна
США продовжили тимчасовий захист для українських біженців до весни 2025 року
17:35
Огляд
Париж. 13-й округ
Ще раз про Джонні Деппа: що подивитися на вихідні
17:34
Ексклюзив
Лукашенко
Білоруський військовий експерт пояснив, як Лукашенко планує захищатися від "інтервенції" Заходу та поглинання Росією
17:33
Використовував солдатів на приватному будівництві: повідомлено про підозру військовому офіцеру
17:23
фейк
РФ запустила фейк, ніби на Херсонщині розстріляли українських бійців, які відмовились плисти на лівий берег Дніпра
17:20
школа
Лісовий закликав не змушувати учнів йти на перший урок, якщо вони втомлені через нічні тривоги
17:06
Оновлено
Замах на заступника голови ДПС
Напад на заступника голови ДПС: затриманим оголосили підозри
17:04
F-16
Салліван підтвердив згоду США на передачу Україні винищувачів F-16 після завершення навчання українських пілотів
16:57
Тео Волкотт
Ексфутболіст "Арсенала" оголосив про завершення кар'єри
16:49
СБУ оголосила підозру блогеру, який на окупованому Запоріжжі вербує агентів для ФСБ
16:41
Оновлено
евакуація
Від 9 серпня з Куп'янського району Харківщини евакуювали 526 людей
16:35
Ексклюзив
кримський міст
Defense Express про удари по ворогу морськими та повітряними засобами: є перспектива блокади флоту РФ
16:30
Шахтар
"Шахтар" повідомив, де гратиме домашні матчі групового етапу Ліги чемпіонів
16:21
На фото: затримання
Голову ВЛК у Києві підозрюють у продажі довідок про непридатність призовників
16:16
опалення
Центренерго у новому опалювальному сезоні залучить 8 енергоблоків. На ТЕС зводять захисні споруди
16:16
Оновлено
обстрілял Херсонщини
Росіяни вдарили по Херсонщині: постраждала 17-річна дівчина та двоє чоловіків
16:07
Молдова
Росія заборонила в'їзд до країни низці посадовцям з Молдови
16:00
OPINION
Дана Ярова
Неякісні турнікети на фронті. Командувачка Медсил не виходить на зв'язок
15:55
Антарктида
Лікарям, які зимують в Антарктиді, рекомендують видалити апендикс. Причина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV