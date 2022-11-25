ЗСУ знищили 20 окупантів і дві вантажівки на Запоріжжі

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, Генштаб підтверджує вогневе ураження підрозділами Сил оборони 23 листопада районів зосередження живої сили та військової техніки загарбників в населеному пункті Зелений Яр Запорізької області. Втрати противника склали 2 вантажних автомобілі, понад 15 поранених та 20 загиблих військовослужбовців.

Також українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби, 24 листопада, завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони водночас уразили 4 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога.

У четвер, 24 листопада, українські захисники демілітаризували кілька складів з боєкомплектами окупантів на Херсонщині.

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