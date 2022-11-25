ЗСУ знищили російські склади у Каховці, Новій Каховці і Горностаївці

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Демілітаризація орди. Знищення ворожих БК та москалів в Каховці, Новій Каховці, Горностаївці. Далі буде", - написав Братчук.

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