Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи протягом бойового дня, 13 вересня, виконали понад 430 вогневих завдань.

"Уражено три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дудчанах, 3 пункти управління в Урожайному та Херсоні. Вкотре відкореговано вогнем спроби ремонтних робіт на Каховському мосту, він непроїзний. Понтонна переправа в Дар'ївці уражена, її подальше використання виключено", - йдеться у звіті.

За бойовий день ЗСУ вбили 121 росіянина. Знищено 5 танків, 9 інших броньованих машин, три гаубиці "Мста-Б", дві самохідні артустановки "Гвоздика", два ЗРК "Панцир С1", командно-штабна машина, станція радіоелектронної боротьби і чотири склади з боєприпасами.

Російський агресор за добу, 13 вересня, завдав 18 авіаційних ударів по позиціях українських захисників.

На південному фронті українські захисники знищили одразу дві повітряні цілі РФ: бомбардувальник Су-24М та гелікоптер Мі-8.

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