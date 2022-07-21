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ЗСУ знищили 6 складів та пункт командування окупантів, - ОК "Південь"

21 липня, 2022 четвер
01:53
війна з Росією Нова Каховка

На Півдні захисники України знищили командний та командно-спостережний пункти росіян і ліквідували 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь". 

"Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах", - йдеться у повідомленні.

Впродовж доби на південному напрямку українські воїни знищили:

  • 111 рашистів;
  • гаубицю "Мста-Б";
  • 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С",
  •  БПЛА типу "Елерон";
  • 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Додають, що корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля.

  • Ввечері 20 липня на Херсонщині в окупованому місті Скадовськ пролунали вибухи, було чутно постріли.

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