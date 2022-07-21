ЗСУ знищили 6 складів та пункт командування окупантів, - ОК "Південь"
На Півдні захисники України знищили командний та командно-спостережний пункти росіян і ліквідували 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах", - йдеться у повідомленні.
Впродовж доби на південному напрямку українські воїни знищили:
- 111 рашистів;
- гаубицю "Мста-Б";
- 2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С",
- БПЛА типу "Елерон";
- 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.
Додають, що корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля.
- Ввечері 20 липня на Херсонщині в окупованому місті Скадовськ пролунали вибухи, було чутно постріли.
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