Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Підтверджено знищення командного і командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському і Каховському районах", - йдеться у повідомленні.

Впродовж доби на південному напрямку українські воїни знищили:

111 рашистів;

гаубицю "Мста-Б";

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С",

БПЛА типу "Елерон";

13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Додають, що корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля.

Ввечері 20 липня на Херсонщині в окупованому місті Скадовськ пролунали вибухи, було чутно постріли.

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