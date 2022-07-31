ЗСУ знищили 7 складів Росії на окупованих територіях

Про це у telegram повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Протягом доби, 30 липня, ЗСУ знищили склад у Новій Каховці, Чорнобаївці, Бериславському районі на Херсонщині, у Снігурівському районі Миколаївщини, а також в Алчевську та Первомайську на Луганщині.

Відбулось влучання в базування окупантів у Енергодарі, Запорізькій області. Знищена база у Новій Каховці та Таврійську на Херсонщині. Також уточнюється, куди потрапила українська артилерія в Дар'ївці.

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