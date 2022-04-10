ЗСУ знищили колону ворожої техніки на Харківщині, - голова ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



Також за його словами, Збройні сили України у Вільхівці повністю завершили зачистку території.



"Бійці 92 бригади виявили яму з трупами російських солдатів. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із “своїми”, - сказав Синєгубов.



З Харківської області продовжують евакуювати людей. З міста Лозова, вже виїхали близько 20 тисяч людей.



"Посилюємо доставку гуманітарної допомоги до територіальних громад. У Харкові, як і раніше, працюють також пункти видачі. Обласний логістичний штаб продовжує отримувати найнеобхідніше: продукти харчування, засоби гігієни та ін. Усіх волонтерів, хто має змогу допомагати, прошу звертатися до органів місцевого самоврядування та РДА", - додав очільник області.



Нагадаємо, станом на 10 квітня в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення.