10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

Про це повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції Ірина Верещук в telegram.



Донецька область

Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.

Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

С. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.

Рубіжне – Бахмут.

(евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами).

9 квітня вдалось евакуювати 4 532 людини. Також вдалося звільнити раніше захоплені окупантами автобуси й евакуювати ними 529 мешканців Мелітополя.



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