10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук
Станом на 10 квітня в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення
Про це повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції Ірина Верещук в telegram.
Донецька область
- Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- С. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут.
9 квітня вдалось евакуювати 4 532 людини. Також вдалося звільнити раніше захоплені окупантами автобуси й евакуювати ними 529 мешканців Мелітополя.
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