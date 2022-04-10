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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією 10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

10 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів, - Верещук

10 квітня, 2022 неділя
10:11
війна з Росією

Станом на 10 квітня в Україні затвердили 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення

Про це повідомила віцепрем'єр - міністр реінтеграції Ірина Верещук в telegram.

Донецька область 

  • Маріуполь – Запоріжжя (на власному транспорті).
Запорізька область (евакуація відбуватиметься на власному транспорті та автобусами). 
  • Бердянськ – Запоріжжя. 
  • Токмак – Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5. 
  • Енергодар – Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада. 
Луганська область 
  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • С. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  • Рубіжне – Бахмут.
 

9 квітня вдалось евакуювати 4 532 людини. Також вдалося звільнити раніше захоплені окупантами автобуси й евакуювати ними 529 мешканців Мелітополя.

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