Про це повідомляє в фейсбук Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника", - пише пресслужба.

Повідомляється, що сили протиповітряної оборони збили п'ять крилатих ракет та дев'ять безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська та артилерія уразили три пункти управління, п'ять районів зосередження російських окупантів, озброєння та військової техніки, а ще два склади з боєприпасами: "В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби".

Також за добу рашисти завдали двох ракетних, 16 авіаударів і понад 70 з реактивних систем залпового вогню.

"Для завдання ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати іранського виробництва", - додають в Генштабі.

За добу, 13 жовтня, українські захисники знищили 5 російських складів з боєкомплектами на окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей.

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