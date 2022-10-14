ЗСУ знищили 5 складів росіян на Херсонщині та Миколаївщині

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Херсонській області були знищені 3 склади з боєкомплектами у Бериславському районі та 1 у Херсонському.

На Миколаївщині демілітаризований російський склад у Снігурівському районі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb