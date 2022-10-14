ЗСУ знищили 5 складів росіян на Херсонщині та Миколаївщині
За добу, 13 жовтня, українські захисники знищили 5 російських складів з боєкомплектами на окупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
У Херсонській області були знищені 3 склади з боєкомплектами у Бериславському районі та 1 у Херсонському.
На Миколаївщині демілітаризований російський склад у Снігурівському районі.
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