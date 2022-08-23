ЗСУ знищили п’ять ворожих безпілотників

Про це повідомили в telegram-каналі Повітряних Сил ЗС України.

"23 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено п’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що за добу українські штурмовики та бомбардувальники завдали до 15 авіаударів по ворожих позиціях.

23 серпня в День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони Сходу знищили вертоліт К-52.

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