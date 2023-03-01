ЗСУ знищили російські ДРГ, які пересувались на моторних плавзасобах по Дніпро-Бузькому лимані
Українські захисники ліквідували російські ДРГ, які пересувались поміж островів Дніпро-Бузького лиману
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Обстріли правобережжя ворог не припиняє. На жаль, серед місцевих мешканців за першу половину дня є щонайменше 4 загиблих та 5 поранених. Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних та багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, дитячий садок, господарські споруди, автівки, системи комунікацій", - пишуть в ОК.
Поміж островів Дніпро-Бузького лиману ЗСУ ліквідували ДРГ росіян, яка пересувалась на двох переобладнаних цивільних моторних плавзасобах.
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