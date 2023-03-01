ЗСУ знищили російські ДРГ, які пересувались на моторних плавзасобах по Дніпро-Бузькому лимані

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Обстріли правобережжя ворог не припиняє. На жаль, серед місцевих мешканців за першу половину дня є щонайменше 4 загиблих та 5 поранених. Внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних та багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, дитячий садок, господарські споруди, автівки, системи комунікацій", - пишуть в ОК.

Поміж островів Дніпро-Бузького лиману ЗСУ ліквідували ДРГ росіян, яка пересувалась на двох переобладнаних цивільних моторних плавзасобах.