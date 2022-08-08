Про це передає ОК "Південь" у фейсбук.

"Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено три удари по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі, та ще одному опорному пункту в Бериславському", - йдеться в повідомленні.

Також підтверджено втрати ворога в кількості 24 рашистів, 1 танка Т-62 та ще 5 одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. А в районі Чарівного, в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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