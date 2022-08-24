ЗСУ знищили російський склад на Херсонщині
У Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
За добу, 23 серпня, на рахунку української авіації 3 гелікоптерні удари по скупченню живої сили, озброєнню та техніці росіян у Нововознесенському, Архангельському і Правдиному.
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вбили 13 рашистів, знищили самохідну гаубицю "Мста-С" та 3 одиниці автомобільної техніки. Остаточні втрати росіян ще розвідуються.
Також знищено склад боєприпасів у Нововоскресенському.
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