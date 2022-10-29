ЗСУ знищили російський склад у Скадовському районі

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Ще один знищений склад ворожого БК. Скадовський район Херсонщини. За два дні - 8 арсеналів. Гарна робота ЗСУ!", - пише Братчук.

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