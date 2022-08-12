ЗСУ знищили склад росіян на Херсонщині
Українська артилерія продовжує ведення бойових дій на Півдні і у ніч проти 12 серпня знищила склад з боєприпасами на Херсонщині
Про це повідомляє ОК "Південь".
Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. У ніч з 11 на 12 серпня вбито 11 рашистів та знищено склад боєприпасів у районі села Веселого на Херсонщині.
У відповідь росіяни обстрілюють українські міста.
"По Нікополю росіяни вдарили важкою артилерією 152-го калібру. Пошкоджено чотири приватних будинки в районі залізничної станції, приватні автівки. Без людських втрат. “Ураганом” ворог випробовує портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат", - пишуть у "Півдні".
- У Чорному морі вирує шторм, через це російські ворожі кораблі змушені маневрувати неподалік узбережжя окупованого Криму.
- В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на їхній ділянці фронту за ніч проти 12 серпня окупанти не змінили своє положення і бойовий склад
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