Про це повідомляє ОК "Південь".

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань. У ніч з 11 на 12 серпня вбито 11 рашистів та знищено склад боєприпасів у районі села Веселого на Херсонщині.

У відповідь росіяни обстрілюють українські міста.

"По Нікополю росіяни вдарили важкою артилерією 152-го калібру. Пошкоджено чотири приватних будинки в районі залізничної станції, приватні автівки. Без людських втрат. “Ураганом” ворог випробовує портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат", - пишуть у "Півдні".

У Чорному морі вирує шторм, через це російські ворожі кораблі змушені маневрувати неподалік узбережжя окупованого Криму.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що на їхній ділянці фронту за ніч проти 12 серпня окупанти не змінили своє положення і бойовий склад

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