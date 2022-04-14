ЗСУ знищили цілу колону ворожої техніки, що прямувала до Ізюма, – Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Доповідаю коротко про ситуацію на Харківщині: за добу росіяни нанесли 34 удари із РСЗВ та артилерії по районах Харкова. Сьогодні окупанти обстрілювали Золочів та населені пункти, що поряд. На жаль, є постраждалі. По області за день 8 цивільних поранені російськими обстрілами, одна людина загинула", – заявив він.

Синєгубов додав, що за час повномасштабного вторгнення Росії загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них – 24 дитини.

В області складним залишається Ізюмський напрямок, там тривають бої.



"ЗСУ тримають позиції та отримують немало бойових перемог, про які не одразу можемо розповісти, адже ведуться бойові операції. Сили спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою, що прямувала до Ізюма. Це бронеавтомобіль "Тигр", Камаз і 3 Урали. Наші бійці знищили усю ворожу колону", - наголосив голова ОВА.

Сьогодні, 14 квітня російські війська з вертольотів обстріляли низку сіл Харківської області. Пошкоджені будинки, двоє дітей отримали поранення.