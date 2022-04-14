Вертольоти РФ обстріляли села у Харківській області, поранення отримали двоє дітей
Сьогодні, 14 квітня російські війська з вертольотів обстріляли низку сіл Харківської області. Пошкоджені будинки, двоє дітей отримали поранення
Про це Суспільному повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
"До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки", – йдеться в повідомленні.
Російські війська також атакували й село Олександрівку.
"Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей - школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню", – додав Коваленко.
Наразі в обстріляних селах немає електропостачання – пошкоджені лінії електропередачі.
- У середу, 13 квітня, Збройні сили України збили в Харківській області два ворожі літаки.
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