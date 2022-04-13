ЗСУ збили два російські літаки на Харківщині, - голова ОВА Синєгубов
У середу, 13 квітня, Збройні сили України збили в Харківській області два ворожі літаки
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у telegram.
За його словами, російські літаки були збиті, коли атакували населенні пункти Харківщини.
"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили два російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - написав Синєгубов.
- Українські військові 12 квітня збили ворожий літак, який прямував з Донецької в Дніпропетровську область.
- З 24 лютого до 13 квітня окупанти втратили в Україні 158 літаків і 143 гелікоптери.
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