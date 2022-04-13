Близько 19800 військових, 739 танків, 158 літаків і 143 гелікоптери: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ з початку повномасштабної війни проти України

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:

особового складу - близько 19800 осіб;

танків - 739 од.;

бойових броньованих машин - 1964 од.;

артилерійських систем - 358 од.;

РСЗВ - 115 од.;

засоби ППО - 64 од.;

літаків - 158 од.;

гелікоптерів - 143 од.;

автомобільної техніки - 1429 од.;

кораблів/катерів - 7 од.;

цистерн з ПММ - 76 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132 од.;

спеціальної техніки / special equipment - 25 од.;

пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.

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