Близько 19800 військових, 739 танків, 158 літаків і 143 гелікоптери: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ з початку повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 13 квітня окупанти втратили в Україні близько 19800 військових, 1964 бронемашини, 739 танків, 358 систем артилерії, 158 літаків і 143 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:
- особового складу - близько 19800 осіб;
- танків - 739 од.;
- бойових броньованих машин - 1964 од.;
- артилерійських систем - 358 од.;
- РСЗВ - 115 од.;
- засоби ППО - 64 од.;
- літаків - 158 од.;
- гелікоптерів - 143 од.;
- автомобільної техніки - 1429 од.;
- кораблів/катерів - 7 од.;
- цистерн з ПММ - 76 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 132 од.;
- спеціальної техніки / special equipment - 25 од.;
- пускових установок ОТРК/ТРК - 4 од.
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