ЗСУ знищили військову частину РФ на Херсонщині і базу окупантів у Мелітополі
З початку доби, 10 жовтня, українські захисники знищили 4 склади росіян з боєкомплектами, 2 окупантів бази та 1 військову частину
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
У Запорізькій області росіяни втратили базу в Мелітополі та склад у Токмаку. На Луганщині демілітаризований склад з боєкомплектами, який був розташований у Кадіївці.
На Херсонщині були знищені 2 склади зі зброєю та база у Бериславському районі і військова частина в Новій Збур'ївці.
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