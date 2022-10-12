Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

У Запорізькій області росіяни втратили базу в Мелітополі та склад у Токмаку. На Луганщині демілітаризований склад з боєкомплектами, який був розташований у Кадіївці.

На Херсонщині були знищені 2 склади зі зброєю та база у Бериславському районі і військова частина в Новій Збур'ївці.

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