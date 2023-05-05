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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ знищили ворожий засіб ППО, 3 склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів та ще 5 важливих цілей, - Генштаб

ЗСУ знищили ворожий засіб ППО, 3 склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів та ще 5 важливих цілей, - Генштаб

5 травня, 2023 п'ятниця
19:10
Війна з Росією війна проти РФ ЗСУ

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни, а також знищують техніку та об'єкти агресора

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 травня.

"Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах", - пише Генштаб.

Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки Росії. Такожбуло збито два ворожих БПЛА типу "Shahed-136/131".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки. Знищили 3 склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів, 1 засіб ППО та ще 5 важливих цілей противника.

Російські обстріли по території України

"РФ і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав 2 ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - розповіли в ЗСУ.

Протягом доби Росія здійснила обстріли населених пунктів:

  • Бучки Чернігівської області;
  • Зноб-Трубчевська, Стара Гута, Баранівка, Товстодубове, Бачівськ, Волфине Сумської області;
  • Бологівка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Піщане, Стельмахівка, Червона Зоря, Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Гоптівка, Глибоке, Лук'янці, Нескучне, Стариця на Харківщині;
  • Макіївка Луганської області;
  • Бурлацьке,  Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль, Шахтарське, Пречистівка та Вугледар, Курахове, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка та Новомихайлівка, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка, Нетайлове, Первомайське, Невське, Ямполівка, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області;
  • Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області;
  • Нікополь Дніпропетровської області;
  • Золота Балка, Дудчани, Веселе, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. 

Ситуація на фронті:

"Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито більш як 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону", - розповіли в ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Білорусі і надалі перебувають визначені підрозділи ЗС РФ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Протягом доби, противник вів безрезультативні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Іванівське та Нью-Йорк.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі Мар’їнка.

На Авдіївському напрямку росіяни вели наступальні дії в районі Авдіївки, успіху не мав. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Паспортизація жителів тимчасово окупованих територій

"Окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Для цього загарбники використовують виїзні групи паспортного контролю. Погрожуючи депортацією та конфіскацією майна, представники мобільних груп здійснюють прийом документів та видачу російських паспортів за місцем проживання громадян України", - йдеться у звіті Генштабу.

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