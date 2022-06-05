ЗСУ знищують наступальні підрозділи Росії у Сєвєродонецьку, - Згурець
Військовий експерт Defence Express Сергій Згурець вважає, що у Сєвєродонецьку є резерви, які дозволяють стримувати противника
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Динаміка у Сєвєродонецьку відбувається на нашу користь, але ризики зберігаються. Чим більше ми завдаємо ворогу збитків, тим більша брехня з боку РФ. Їх непокоїть, що ми здійснюємо обстріли й атаки по їхнім військам з Лисичанська за допомогою артилерії, яка підтягнута з Центральної частини України. Ми посилили свої вогневі потужності. Якість роботи нашої піхоти у місцевих кварталах є набагато вище, ніж РФ. Ми намагаємося знищувати наступальні підрозділи у місті й підтягуємо резерви", - наголосив Згурець.
Також військовий експерт додав, що є декілька напрямків, де ворог продовжує вести бойові дії.
"Він накопичує сили, з намаганням провести наступальні дії - це Ізюм, Лиман, де тривають бої. У росіян вони не були успішними, хоча активними. Та напрямок від Попасної у бік Бахмуту. Генеральний штаб контролює ці напрямки. Просування немає. Надзвичайно важливе значення має контроль над мостами між Сєвєродонецьком і Лисичанськом - ця загроза ще зберігається", - зауважив Згурець.
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