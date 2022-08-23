Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.

На Донеччині зусилля окупантів зосереджені на проведенні активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У напрямку Бахмута окупанти завдали вогневого враження поблизу Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми. Ворог намагався провести бойову розвідку в районі населеного пункту Зайцеве та штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, але без успіху і відступив.

На Авдіївському напрямку ворог застосував танки, ствольну артилерію та численні ракетні системи в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного, Невельського. Завдав авіаудару поблизу Мар'їнки. Вів наступ поблизу Красногорівки та Первомайського, але марно.

На Новопавлівському напрямку росіяни обстріляли райони населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар. Безрезультатно вели наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка та Золота Нива.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Григорівки, Роздолівки, Біленького та Спірного.

На Слов'янському напрямку ворог завдав удару з танків, ствольної артилерії та зенітних гармат поблизу Норцівки, Краснопілля та Долини. Було здійснено авіаудар по Богородичному.

На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Питомник, Старий Салтів, Велика Рогань та Івашки з ствольної та ракетної артилерії. Авіаудари зафіксовано поблизу Питомника та Мосьпанового. БПЛА використовувався для розвідки позицій наших військ та коригування артилерійського вогню.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії цивільну та військову інфраструктуру в населених пунктах Чернігівської та Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше окупованих областей та кордонів, намагається покращити тактичне становище.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогневе враження поблизу Залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого поля, Степового, Новопавлівки, Новоандріївки. Авіаудари по районах населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Залізничне та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та перешкоджанні наступу наших військ. Вживає заходів для поповнення після втрат. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкине, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришиб, Квітневе. Завдав авіаудари поблизу Трудолюбівки, Потьомкиного та Андріївки. Для проведення повітряної розвідки активно залучався БПЛА.

На Волинському та Поліському напрямках у прикордонних районах ворог активно використовує засоби радіоелектронної боротьби. Загроза ракетних та авіаударів з території Республіки Білорусь зберігається.

Морське угруповання ворога у водах Чорного та Азовського морів зосереджує свої основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та пошкодженні військових об'єктів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb