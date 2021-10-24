Зупинилася ТЕС у Слов'янську

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Станом на 11:06 неділі, 24 жовтня 2021 року, обидва блоки Слов'янської станції не діють, про що свідчать постійно оновлювані дані від Укренерго.





Жовтим кольором у таблиці позначена "аварійна заявка, неможливість роботи по причині відсутності палива"



Як зазначає місцевий сайт 6262.com.ua, блоки зупинено учора, 23 жовтня.

Тиждень тому в Кабміні заявили про недостатню для опалювального періоду кількість палива на складах теплових електростанцій.





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