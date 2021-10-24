Зупинилася ТЕС у Слов'янську
Слов'янська ТЕС, яка належить компанії "Донбасенерго", зупинила роботу через відсутність палива
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Станом на 11:06 неділі, 24 жовтня 2021 року, обидва блоки Слов'янської станції не діють, про що свідчать постійно оновлювані дані від Укренерго.
Жовтим кольором у таблиці позначена "аварійна заявка, неможливість роботи по причині відсутності палива"
Як зазначає місцевий сайт 6262.com.ua, блоки зупинено учора, 23 жовтня.
- Тиждень тому в Кабміні заявили про недостатню для опалювального періоду кількість палива на складах теплових електростанцій.
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