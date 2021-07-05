Зустріч країн формату ОПЕК+ скасували
Заплановану 5 липня зустріч нафтовидобувних країн у форматі ОПЕК+ скасували
Про це повідомляється на сайті Організації експортерів нафти.
"Після консультацій з принцом Абдуль-Азізом Бін Салманом, міністром енергетики Королівства Саудівська Аравія, та Олександром Новаком, віце-прем'єр-міністром Російської Федерації – головою та співголовою засідання міністрів ОПЕК та країн-нечленів ОПЕК – скликане 18-те міністерське засідання скасовано", - заявив генсек ОПЕК Мохаммад Баркіндо.
За його словами, дата наступного засідання буде визначена "у найближчий час", про що буде повідомлено.
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