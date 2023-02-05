Зараз буде ще один портал в пекло. Але антропологічне.

Хлопчики, що гвалтували дівчат та знімали. В стрічці питають — звідки в них такі норми поведінки?

Я вам розкажу, бо це нескладно. В передісторії в хлопців бінанс та рефанд з АліЕкспресу. Себто, схеми інтернет-скорозбагачення, остання відверто шахрайська. Де вони взяли ці схеми? На російських форумах про те, як швидко заробити багато грошей в інтернеті.

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Звідки формат блогу зі знущанням з дівчат? Теж від популярного російського блогера — на щастя, забув ім'я.

Себто так. Це і є той самий вплив російського інформаційного простору. Це словосполучення у 90% випадків вживають неправильно — до будь-чого, що не подобається автору — але ось саме в цьому випадку це саме воно. Так буває.

Це і є той самий вплив російського інформаційного простору. Це словосполучення у 90% випадків вживають неправильно — до будь-чого, що не подобається автору — але ось саме в цьому випадку це саме воно. Так буває

А тепер дискотека.

Хлопці всі 2000-х років народження. Більшу частину їхнього свідомого життя з РФ йде війна.

Хлопці всі з західних регіонів (здається, з призвідників — один з Франківська, один з Хмельниччини).

Хлопці всі абсолютно україномовні та з абсолютно україномовного середовища.

Хлопці вважають себе патріотами — кажуть, частину "зароблених" коштів справді давали на волонтерку.

Окремий привіт тим, хто вважає, що між народами є лише символічна (мова-одяг-свята-герої), а не менталітетна (моделі поведінки, уявлення про те, що можна, а чого не можна) різниця

От хрін допомогло. На виході — маленькі свнпс, що не просто копіюють, але й несуть в маси найкращі (сарказм) сусідські традиції.

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Це прям урок відразу всім. В першу чергу, — тим комсомольським довбограям, що справді вірять, що ми коли-небудь відгородимось від РФ настільки, що в родині дітей можна буде й не виховувати, все одно лайна не наберуться. В другу чергу, — тим, хто розповідає, що є якісь окремі регіони та соціальні умови, які є захищені від такого впливу, а є ті, що вразливі. І окремий привіт тим, хто вважає, що між народами є лише символічна (мова-одяг-свята-герої), а не менталітетна (моделі поведінки, уявлення про те, що можна, а чого не можна) різниця.

Ну от вам, рідні, прям джек-пот.

Звідки воно в них? Звідти.

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Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч

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