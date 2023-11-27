Коли стався корупційний скандал з одеським військкомом Борисовим, то суспільство було розлючене ситуацією. Замість того, щоб відсторонити Борисова, дочекатися висновків слідства і прізвищ тих, хто дахував одеського військкома, Зеленський у своїй манері звільнив всіх військкомів. Це сподобалося електорату, який теж любить прості рішення та узагальнення, але потужно зашкодила мобілізації.

Щобільше, вимога Зеленського призначати на ці посади бойових офіцерів не знайшла підтримки ані серед військових, ані серед Генштабу. Перші відмовляються йти на посади військкомів через загрозу репутації, а другі кажуть про те, що якщо зняти з керівництва бригад та батальйонів командирів та направити їх працювати в ТЦК, то бойові частини від цього програють та це послабить ЗСУ. І єдині, хто радів би від подібного — це росіяни, які розуміють, що послаблення командування ЗСУ грає їм на руку.

До речі, Зеленського попереджали про все це, але любов до простих рішень нікуди не ділася, та й бажання подобатися електорату перемагає в ньому над прагматизмом воєнного часу.

Читайте також: Зеленський врятував корупціонера і держзрадника Наумова від екстрадиції в Україну

Нещодавно я говорив з майором артилерії, який відновлювався після поранення. Так він взагалі навіть не хоче розглядати перехід на посаду в ТЦК саме через репутаційну загрозу. "Люди в нас як вважають тепер? Якщо пішов до ТЦК працювати, то все — хабарник. У людей всі, хто працюють у ТЦК, хабарники, — казав він мені. І це зробив своїм рішенням геніальний стратег і тактик Зеленський.

Ця історія добре ілюструє два моменти.

Популізм та узагальнення під час війни шкодять нам не гірше російської зброї. Але президент і далі не розлучається з цими своїми улюбленими іграшками. Наші вороги в рашці добре знаються на психологічному портреті Зеленського і грають на цьому.

До речі, військові вважають, що те, як розкручувалася історія з Борисовим, і те, до чого це призвело, може бути російською спецоперації для зриву мобілізації. Вдалою спецоперацією. Тому що з понад 200 звільнених військкомів замазаними виявилися менше десятка, але мобілізація та доукомплектування були провалені. І ця історія повинна навчити Зеленського не йти на поводу простих рішень та рейтинги. Повинна, але я маю сумніви, що так станеться.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.