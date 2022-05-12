"Звозять тіла на соцоб'єкт, щоб зімітувати авіаналіт російської авіації": РФ поширює фейк про "провокацію українських спецслужб" у Дніпрі

Про це інформує у телеграмі Служба безпеки України.

Пропагандисти стверджують, що СБУ зобов'язала вивезти до лікарні ім. Мечникова тіла дітей та жінок, які померли від нещасних випадків і хвороб, аби зімітувати авіаналіт РФ.

"Цього разу ворог вкинув в інформаційне поле нісенітницю про те, що у Дніпрі "СБУ зобов'язала головлікарів обласних медустанов вивезти до лікарні ім. Мечникова тіла жінок та дітей, померлих від нещасних випадків та хвороб". Мовляв, їх планується доставити на один із соцоб'єктів міста, де буде… зімітовано авіаналіт російської авіації.

Як бачимо, цинізм ворожої пропаганди просто зашкалює. РФ намагається будь-що зняти з себе відповідальність за військові злочини. І робить це заздалегідь, часто таким чином анонсуючи власні "операції", – йдеться в повідомленні.

12 травня Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків і дезінформації від РФ: польсько-литовський миротворчий контингент в Україні та "досліди" над пацієнтами психлікарні на Харківщині.

Шахраї намагаються ошукати вимушених переселенців за допомогою фейкового чат-боту єПідтримки.

Також шахраї підробляли ресурси МВС і збирали дані водійських посвідчень.

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