Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Зв'язали, забрали речі та непритомного залишили в лісосмузі під Києвом: таксиста і його друга підозрюють у вбивстві лікаря з Рівненщини

Зв'язали, забрали речі та непритомного залишили в лісосмузі під Києвом: таксиста і його друга підозрюють у вбивстві лікаря з Рівненщини

28 грудня, 2021 вiвторок
19:29
Кримінал Поліція

У Києві двоє іноземців - водій служби таксі та його знайомий - обікрали та вбили 50-річного лікаря з Рівненщини. Їм оголосили підозри

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Один зі зловмисників працював водієм служби таксі. 20 грудня цього року спільно зі своїм знайомим він погодився підвезти потерпілого до готелю. Розуміючи, що в чоловіка можуть бути при собі гроші, спільники спланували злочин та під час поїздки іноземець наніс потерпілому декілька ударів, від яких той втратив свідомість. Тоді нападники відібрали у лікаря його особисті речі, зв'язали йому руки та ноги і непритомного залишили у лісосмузі за межами Києва", - повідомили в поліції.

Правоохоронці знайшли тіло потерпілого. Судово-медична експертиза показала, що чоловік помер від задухи.

Згодом поліція затримала двох іноземців 1978 та 1985 років народження.

"Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб. Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, незабаром суд обере їм запобіжні заходи.
 



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
вбивство
таксі
поліція
Нацполіція
Читайте також:
Наталка Діденко
27 грудня, 2021 понедiлок
На Україну насуваються хуртовини й мороз, - синоптик Наталка Діденко
Порошенко Зеленський
27 грудня, 2021 понедiлок
Зеленський прагне усунути Порошенка, бо він його основний конкурент - політолог Тарас Кузьо
Василь Ломаченко
26 грудня, 2021 неділя
Ломаченко відправив олімпійські медалі до Росії, де з їхніх шматочків виплавили хрестик
Київ
-6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.33
  • EUR
    Купівля 30.53
    Продаж 30.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
28 грудня
20:25
Андрій Шевченко та Мауро Тассотті (ліворуч)
Шевченко і капітан "Дженоа" заразились коронавірусом
20:15
Єнс Столтенберг
Столтенберг закликав призначити зустріч представників НАТО і РФ щодо України на січень
20:15
Ексклюзив
Кушнірук
Коломойський вже має певні домовленості з РФ на випадок її вторгнення до України, - економіст
19:49
військові
У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок
19:45
Олександр Гогілашвілі
ДБР порушило два кримінальних провадження проти ексзаступника Монастирського Гогілашвілі
19:21
Ірина Фриз
СБУ повідомила, що помічниця Зеленського Марія Левченко не має допуску до держтаємниці – Ірина Фріз
19:21
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" без Ярмоленка розгромив "Уотфорд" в АПЛ
19:15
"Еспресо. Вибір читачів 2021": підлітки завершують голосування за улюблену книгу
19:10
Юрій Береза
У 2014 році змогли москалям дати по рилу, - президент СК "Дніпро-1" відгукнувся про Росію і українських футболістів, які грають в агресора
19:04
Герман Галущенко
Міністр енергетики Галущенко: з початку опалювального сезону в Україну доставили понад 1 млн тонн вугілля
18:55
Михайло Мудрик
Клуб АПЛ запропонував 15 млн євро за 20-річного українця зі "Шахтаря"
18:55
В Одесі чоловік з ножем напав на журналістів, які викрили його на продажі піротехніки дітям
18:48
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Можливо лише за дзвінком з ОП": нардеп Осадчук заявив, що частина фракції "Голос" пішла на співпрацю з владою Зеленського
18:28
У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ
У Грузії громадяни старше 50 років отримуватимуть виплати за щеплення проти COVID-19
18:15
Тоні Беллью
Паршивець! Він вивів мене з себе, - ексчемпіон світу пригадав, як не хотів битись з Усиком
18:10
"Еспресо. Вибір читачів 2021": діти завершують голосування за улюблену книгу
18:09
Денісова
Денісова підписала меморандум з протидії торгівлі людьми
18:07
Ексклюзив
Рамзан Кадиров
Заява Кадирова щодо України - це інформаційно-психологічна операція, - політолог Магда
18:05
закриття "Міжнародного меморіалу"
"Спроба придушити свободу слова та стерти історію": США та Велика Британія відреагували на ліквідацію "Меморіалу" в РФ
18:03
Журналісти показали розміщення російських військових баз на окупованому Донбасі: карта
17:47
сепар ООС
Окупанти обстріляли із гранатометів і стрілецької зброї українські позиції поблизу Катеринівки
17:39
Netflix
Netflix відповів на лист Мінкульту щодо зображення українки в серіалі "Емілі в Парижі"
17:38
ЄС
ЄС виділить Україні €5 млн на вдосконалення підходів щодо ядерної безпеки
17:30
хліб
Пекарі попередили про перебої з хлібом: Кабмін знизить для них ціни на газ
17:29
Артем Довбик (в центрі)
Цифра з шістьма нулями і більше 10 млн євро: у СК "Дніпро-1" назвали ціну за героя Євро-2020 Довбика
17:26
карантин
Волинська та Запорізька області перейдуть у "жовту" зону карантину з 30 грудня
17:14
Тисяча Зеленського
Рахунки "єПідтримка" в банках відкрили 6,6 млн українців
17:12
РНБО
Засідання РНБО перенесли на 30 грудня
17:03
росія танк
Росіяни відправляють на Донбас снайперів, зв'язківців і артилеристів та завозять бойову техніку, - розвідка
17:02
Ексклюзив
Зоя Ярош
Суспільство хоче чути, як ми будемо захищатися, а не звинувачення одне одного, - депутатка Київради про реакцію Резнікова на створення в столиці штабу тероборони
17:02
Олександр Лукашенко
Лукашенко отримав звання "Корупціонер року-2021"
16:54
Ферран Торрес
"Барселона" оголосила про трансфер одноклубника Зінченка за 55 млн євро
16:41
Розкрадали запчастини до військової бронетехніки: на Хмельниччині СБУ заблокувала діяльність злочинної групи
16:33
Андрій Шевченко
Документальний фільм "Національна команда" вийде в прокат до 30-річчя першого офіційного матчу збірної України з футболу
16:30
Фукусіма
Уряд Японії розробив план скидання забрудненої води з Фукусіми
16:30
очищення вулиць від снігу
Снігом накрило 14 областей України: майже 1400 одиниць спецтехніки чистять дороги
16:07
У Києві запрацювала послуга передплаченого паркування
16:02
Феодосія порт
Окупаційна влада Криму заявила про передачу Керченського й Феодосійського портів у федеральну власність РФ
16:01
польовий госпіталь
Німеччина передасть ЗСУ мобільний польовий госпіталь Role-2, - Резніков
15:52
Львівській науковій бібліотеці передали раритетний стародрук, який намагалися вивезти до Польщі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV