Зв'язали, забрали речі та непритомного залишили в лісосмузі під Києвом: таксиста і його друга підозрюють у вбивстві лікаря з Рівненщини

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Один зі зловмисників працював водієм служби таксі. 20 грудня цього року спільно зі своїм знайомим він погодився підвезти потерпілого до готелю. Розуміючи, що в чоловіка можуть бути при собі гроші, спільники спланували злочин та під час поїздки іноземець наніс потерпілому декілька ударів, від яких той втратив свідомість. Тоді нападники відібрали у лікаря його особисті речі, зв'язали йому руки та ноги і непритомного залишили у лісосмузі за межами Києва", - повідомили в поліції.

Правоохоронці знайшли тіло потерпілого. Судово-медична експертиза показала, що чоловік помер від задухи.

Згодом поліція затримала двох іноземців 1978 та 1985 років народження.

"Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з корисливих мотивів, вчинене групою осіб. Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, незабаром суд обере їм запобіжні заходи.

