З'явилися подробиці стрілянини "во імя Росії-матушкі" на столичній Оболоні
Парубок з Донеччини, якого учора, 31 серпня 2021 року, затримали в Оболонському районі міста Києва за розміщене в мережі відео стрілянини з вікна багатоповерхівки використовував пістолет Флобера
Про це повідомляє поліція Києва, передає Еспресо.TV.
Чоловік народився 1998 року. Раніше не судимий.
"У ході обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили револьвер "Флобер", із якого, ймовірно, зробив постріл правопорушник", - зазначають правоохоронці.
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За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.
Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру.
За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.
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