"Во імя Росії-матушкі і Владіміра Путіна". На столичній Оболоні хлопець з Мар'їнки стріляв з пістолета по "хохлам"

Відео своїх дій із супровідним коментарем він розмістив у мережі Telegram, передає Еспресо.TV.



"Ща буду стріляти по хохлам ...Ондо хохол", - каже він і здійснює постріл.



"Сподіваюся, влучив", - додає після цього хлопець.



"Пішов служити у "ДНР" во імя Росії-матушкі і Владіміра Путіна. Як я міг вчинити інакше?! ...Слава Росії!", - продовжує зловмисник.



Відповідний фрагмент, а також подальше спілкування з патрульними викладено на фейсбук першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексієм Білошицьким.



Правоохоронцям чоловік назвав свої дії розрахованим на друзів "жартом" і "провокацією".



Випадок мав місце поблизу ТЦ Dream Town.



"В Україні така поведінка не допустима. Порушника затримано", - прокоментував своєю чергою Білошицький.





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