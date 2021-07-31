"Во імя Росії-матушкі і Владіміра Путіна". На столичній Оболоні хлопець з Мар'їнки стріляв з пістолета по "хохлам"
В суботу, 31 липня 2021 року, молодик з розміщеного на лінії фронту міста Мар'їнка Донецької області став стріляти з предмету схожого на пістолет з вікна помешкання в Оболонському районі міста Києва
Відео своїх дій із супровідним коментарем він розмістив у мережі Telegram, передає Еспресо.TV.
"Ща буду стріляти по хохлам ...Ондо хохол", - каже він і здійснює постріл.
"Сподіваюся, влучив", - додає після цього хлопець.
"Пішов служити у "ДНР" во імя Росії-матушкі і Владіміра Путіна. Як я міг вчинити інакше?! ...Слава Росії!", - продовжує зловмисник.
Відповідний фрагмент, а також подальше спілкування з патрульними викладено на фейсбук першим заступником начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Олексієм Білошицьким.
Правоохоронцям чоловік назвав свої дії розрахованим на друзів "жартом" і "провокацією".
Випадок мав місце поблизу ТЦ Dream Town.
"В Україні така поведінка не допустима. Порушника затримано", - прокоментував своєю чергою Білошицький.
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