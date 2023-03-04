З'явився демонстраційний варіант завдань на НМТ-2023 з математики
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив демонстраційний варіант завдань із математики на майбутньому НМТ
Про це мовиться на сайті УЦОЯО.
Опубліковано демонстраційний варіант мультитесту з математики, який обов'язково складатимуть усі майбутні абітурієнти.
"Онлайновий НМТ із математики доступний на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти за цим посиланням. Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний вступному тесту", - зазначили в пресслужбі й додали, що під час реального тестування буде змога скористатися довідковими матеріалами.
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