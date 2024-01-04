Зʼявився перший трейлер фільму про Кузьму Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін"

Про це повідомили на сторінці фільму у Facebook.

B&H Film Distribution Company оприлюднили перший трейлер художнього фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Стрічка, знята у жанрі роуд-муві, є екранізацією однойменної повісті українського музиканта, актора, ведучого і продюсера Андрія Кузьменка. У книзі Кузьма описує власні життєві пригоди 1990-х років.

За сюжетом за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий "Мерседес". Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом.

Молодого Кузьму Скрябіна зіграв Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисеркою стрічки стала Ольга Ряшина.

У фільмі прозвучать кавери хітів гурту "Скрябін" у виконанні українських зірок: Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти", Monatik – "Старі фотографії", "Без обмежень" – "Мовчати", Alina Pash – "Чекаю ночі", Dzidzio – "То моє море", "Антитіла" – "Чорнобиль форева", Adam – "Говорили і курили", "ТНМК" - "Кольорова".

Фільм вийде в прокат 21 березня 2024 року.



